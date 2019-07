Si bucano in strada, in mezzo alla gente: daspo per due giovani

Stesi a terra, tra le auto parcheggiate e di fronte alle case, si erano appena iniettati una dose. La polizia locale, che stava controllando la zona, li ha notati e li ha fermati. Per un uomo e una donna vicentini di 33 anni, che sono stati sorpresi lunedì sera in via Pasubio, strada che collega via Piave e via Sernaglia a Mestre, è scattata una multa di 450 euro ciascuno. Gli agenti hanno notificato alla coppia anche il daspo urbano.

L'ennesimo provvedimento dall'entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia urbana, come scrive Veneziatoday.