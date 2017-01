Meningite, corsa ai vaccini nel Vicentino

Nonostante le rassicurazioni arrivate dall'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto nella città berica monta la paura e i cittadini chiedono di potersi vaccinare contro la meningite.

Come riporta Il Giornale di Vicenza l'Ulss 6 si starebbe attrezzando per dare una risposta alle tante richieste di vaccino pervenute in questi giorni eppure, nel Vicentino non è stato registrato alcun segno di epidemia.

Lo stesso ministero della Salute sottolinea come in Italia non ci sia alcuna epidemia da meningite e l'unica situazione da monitorare è rappresentata dalla Toscana, dove negli ultimi due anni si sono registrati vari casi di meningite da meningococco C. L'unca raccomandazione va ai bambini nel primo anno di età e gli adolescenti per i quali è consigliata la vaccinazione.