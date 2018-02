Meloni contro direttore del Museo Egizio, Greco: "Grazie a tutti per la solidarietà"

Chistian Greco è diventato, senza che lui lo volesse, un caso mediatico. Alla contestazione di Giorgia Meloni di alcuni giorni fa sul fatto di una sua iniziativa dal nome "Fortunato chi parla arabo" che prevede il pagamento di un solo biglietto di entrata al museo per le coppie di lingua araba, ha raccolto la solidarietà di tutta Italia. I detrattori del direttore del Museo Egizio di Torino sostengono che il suo sia una forma di "razzismo al contrario" verso gli italiani.

Nonostante Greco abbia spiegato il significato dell'iniziativa studiata per far attirare un maggior numero di persone al museo, l'attacco è continuato nei giorni sucessivi. Nelle agenzie di stampa è infatti circolata la notizia che Fratelli d'Italia ha annunciato che, nel caso in cui il centrodestra andrà al governo, provvederà alla sostituzione dei direttori dei musei nazionali italiani. "Una bufala inventata dalla stampa montata ad arte dalla sinistra per coprire una iniziativa idiota del museo", ha risposto la stessa Meloni rincarando la dose sul direttore.

Greco, che viene da Arzignano, sa bene cos'è il razzismo e l'intolleranza ma non si è scomposto e ha spiegato la sua passione per il lavoro ricevendo lodi e apprezzamenti da tutta Italia. E dire che fino a pochi giorni fa era conosciuto praticamente solo dagli addetti ai lavori. Eppure il Museo Egizio di Torino è il più visitato al mondo (dopo quello del Cairo) e da anni è al top tra quelli visitati in Italia.

Ecco che, potenza della propaganda elettorale, il lavoro di Greco - considerato unanimamente eccellente - è emerso ma non nelle presunte contraddizioni ma in quanto come esempio di eccellenza italiana nella gestione della cosa pubblica. Con quel sorriso e con quell'umiltà con la quale il direttore è passato sopra alla mera strumentalizzazione, Greco ha ringraziato tutte le persone che hanno espresso la loro solidarietà nei confronti dell'attacco verso il suo lavoro con un video pubblicato sulla pagina Facebook del Museo Egizio

