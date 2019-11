Gira in auto con una mazza da baseball: denunciato 49enne

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nei giorni scorsi, hanno denunciato per porto abusivo di arma, E.I. 49enne residente a Vicenza.

L’uomo mentre si trovava alla guida della propria autovettura, sottoposto ad un controllo di routine in via Mora veniva trovato in possesso di una mazza da baseball in legno, sottoposta a sequestro, della cui disponibilità non forniva

adeguata giustificazione.

L’Autorità Giudiziaria, sulla scorta dell’informativa depositata dai militari, valuterà i conseguenti provvedimenti.