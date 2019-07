Nel parcheggio con mazza da baseball, erba e coca in auto: nei guai un 34enne

Mostrava segni di nervosismo il 34enne che nella serata di domenica, verso le 20:30, è stato fermato dai carabinieri per un controllo di routine. L’uomo era al volante della sua auto in strada Padava verso Verona a Vicenza, nel parcheggio del cento commerciale “Il Ponte”.

I militari, nel corso dell’ispezione, hanno trovato nella vettura una mazza da baseball della lunghezza di 71 centimetri, 1.80 grammi di marijuana e di sostanza stupefacente del tipo marijuana e una piccola quantità di cocaina, detenute per consumo personale.

L’uomo, residente a Camisano Vicentino, è stato denunciato per porto abusivo di armi e segnalato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.