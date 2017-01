Maxi sequestro Samsung, l'azienda contesta le accuse:"Il brevetto app è valido"

Dopo il maxi sequestro di 3mila tablet e smartphone di marchio Samsung disposto dalla guardia di finanza in tutta la provincia di Vicenza, l'azienda sollecita la restituzione del materiale, l'associazione che fa capo ai distributori di elettronica lamenta un danno economico mentre la procura, dal canto suo, vuole fare chiarezza sul brevetto.

Aires, l'associazione che riunisce le catene della grande distribuzione di materiale elettronico punta i piedi e sottolinea come non abbiano responsabilità dell'accaduto e come sia stati travolti da un danno ingente perchè la merce sequestrata era stata già pagata.