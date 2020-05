Chili di maria in garage: arrestati due pusher

Ben 78 chili di marijuana nascosti nel garage dentro scatoloni di cartoni. In manette sono finiti S.S. di 54 anni e M.P. di 53 anni, il primo residente a Schiavon e titolare di una ditta edile mentre il secondo, benché irregolare nel territorio nazionale, residente ad Altavilla Vicentina, non risulta abbia mai dichiarato redditi nel territorio nazionale né risulta attiva una posizione lavorativa. Gli arresti sono stati effettuati dalla guardi di finanza di Vicenza nel pomeriggio dello scorso 9 maggio a Montecchio Maggiore.

In particolare, i militari, impegnati nell’esecuzione di controlli nella città dei castelli, hanno notato dei movimenti sospetti presso un garage di un’unità immobiliare notando operazioni di scarico e carico di vari scatoloni di cartone da auto e furgoni che, anche alla luce delle vigenti misure restrittive degli spostamenti per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19, risultavano sospetti. I finanzieri hanno aspettato che i due serbi entrassero nel garage e sono intervenuti, trovando e sequestrando 25 scatoloni contenenti un totale di 99 involucri di plastica, per un peso complessivo di quasi 53 chili di marijuana.

In seguito ad altre indagini le fiamme gialle hanno individuato un altro garage a Creazzo in uso ai due arrestati e, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, sono entrati all'interno recuperando, anche con l’ausilio delle unità cinofile antidroga Zack e Rey, altri 9 scatoloni contenenti un totale di 44 involucri di plastica, per un peso complessivo di circa 25 chili di erba. A conclusione dell’attività antidroga i due serbi sono stati tratti in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portati in carcere a Vicenza.