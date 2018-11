Mauro Corona si racconta senza censura

Mauro Corona - Official si racconta giovedì 29 novembre con un doppio appuntamento a #bassanodelgrappa. Ore 18 firmacopie del nuovo libro "Nel Muro" in Libreria La Bassanese e alle ore 20.30 #MauroCorona si racconta #senzacensura in Auditorium A. Vivaldi. Ingresso libero e gratuito info posti e inviti omaggio su labassanese.com e 0424521230. link utile: https://bit.ly/2qgwk5v. Con Fondazione Aida e Libri Mondadori.