"Ciao piccolo blu-amaranto. Ci mancherai": il Futsal Cornedo ricorda Mattia

Sono trascorsi pochi giorni dalla tragedia che si è consumata tra Brogliano e Cornedo Vicentino. Incidente che è costato la vita a Mattia Storti, il 13enne morto dopo essersi tuffato nel torrente Agno mentre stava giocando con gli amici.

Una morte che ha gettato nel dolore la famiglia, gli amici, i compagni di squadra del Futsal Cornedo dove ha tirato i primi calci e dell'Arzignano Valchiampo nel quale militava.

La società blu-amaranto l'ha voluto ricordare con un post su Facebook: "Per tanti anni ti abbiamo visto crescere come ragazzo e come appassionato calciatore, sempre presente ad ogni occasione. Il tuo percorso sportivo ti aveva portato a vestire altri colori ma Cornedo era sempre rimasta casa tua ed eri sempre rimasto uno di noi".

"Ogni momento era buono per passare dal Paladegasperi in sella alla tua bici a salutarci con il tuo sorriso stampato in viso - scrivono - a chiedere che gare ci sarebbero state nel fine settimana successivo, a fare il tifo per le nostre squadre, a fermarti a giocare alla fine di ogni partita".

"Con questo ricordo anche noi ci uniamo al dolore della famiglia Storti e ci stringiamo a loro per la perdita di un ragazzo speciale, per una giovanissima vita che non doveva finire così: per quel poco che può contare in questo momento, noi tutti vi siamo vicini. Ciao Mattia. Ciao "piccolo" blu-amaranto. Ci mancherai"