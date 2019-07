Mattia Moro è vivo: si trova a Londra

Il suo ultimo movimento bancario è stato in data 14 Giugno a Londra ed è proprio nella capitale Inglese che si troverebbe Mattia Moro, il 22enne di Dueville scomparso da casa lo scorso 22 maggio. A confermarlo, Monica Fochesato, una parente del ragazzo, che ha dichiarato al Giornale di Vicenza di essere stata contattata da un dipendente di un albergo di Leicester Square, nel centro della City, che avrebbe segnalato la presenza di Mattia in hotel la settimana scorsa. Lo stesso hotel avrebbe segnalato che il giovane è stato visto dormire in una stazione dei treni.

Le indagini da parte dei carabinieri della tenenza di Dueville stanno nel frattempo continuando così come il tam tam sui social per cercare di arrivare al più presto all'individuazione di Mattia.