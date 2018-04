Romania, muore matematico 29enne: è un mistero

Tragedia nei giorni scorsi a Cluj-Napoca, in Romania, dove un 29enne di Rosà è stato trovato senza vita nella cucina dell'appartamento che aveva da poco affittato. Mattia Gastaldello si era appena trasferito lì per conseguire il post dottorato dopo la laurea in Matematica all'università di Trento e il dottorato allo Sapienza di Roma.

Le cause del decesso non sarebbero ancora del tutto chiare e sarà solo l'autopsia a fornire dei chiarimenti. I genitori della vittima si trovano già sul posto in attesa di poter accompgnare Mattia nel suo ultimo viaggio. I funerali si terranno probabilmente sabato a Rosà.