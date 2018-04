Rosà, Mattia è stato ucciso dal monossido di carbonio

E' stato il monossido di carbonio a uccidere Mattia Gastaldello, 29enne di Rosà che si trovava a Cluj-Napoca, in Romania, per conseguire un post dottorato. Lo ha confermato l'autopsia mentre proseguono le indagini da parte delle autorità per accertare eventuali responsabilità.

I genitori, Gianna Toffanello e Maurizio Gastaldello, hanno raggiunto nei giorni scorsi la cittadina romena e in queste ore stanno facendo rientro a casa, accompagando il loro Mattia nel suo ultimo viaggio. Le esequie di terranno sabato.