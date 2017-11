Thiene, Renzi contestato alla Estel da ex soci BPVi: "Sei un pinocchio!"

Fischi dei dimostranti hanno accolto martedì il passaggio della tappa vicentina di Matteo Renzi al mobilificio Estel di Thiene. Nel piazzale esterno erano una cinquantina i manifestanti ad attenderlo, dai "no vax" agli ex-soci della Popolare di Vicenza che esibivano cartelli con scitto "Pinocchio!" e "Ridateci i nostri risparmi".

Un manifestazione pacifica con la richiesta di poter parlare con l'ex presidente del Consiglio il quale si è infatti fermato a scambiare con loro due parole:

"Ho messo la faccia sulla riforma delle popolari e grazie a questo sono emerse tutte le schifezze fatte dai vostri banchieri aiutati da Bankitalia e Consob"

Renzi è arrivato a Thiene alle 10,50 quando con il servizio di scorta e con le forze dell'ordine a tenere sotto controllo i manifestanti. La Estel è stata la prima fermata del tour in treno "Destinazione Italia" in Veneto e Trentino che poi è proseguito in stazione di Vicenza dove ha incontrato una delegazione di lavoratori della Lovato e alcune mamme no-Pfas prima di partite per Verona e successivamente verso Rovereto.