Carlo Cracco sposa la sua Rosa, in attesa di riconquistare la stella

Carlo Cracco sposerà la sua compagna Rosa Fanti. La coppia ha fatto la pubblicazione di matrimonio, uscita sull'albo pretorio del Comune di Milano - dove i due risiedono - il 22 dicembre. Classe 1965 lui, classe 1982 lei, si sono conosciuti circa dieci anni fa e insieme hanno due figli: Cesare, di tre anni e mezzo, e Pietro, di cinque e mezzo.

Lei è la manager del martito: gli cura gli eventi, le promozioni e il marketing. Nel mondo delle riviste patinate, la loro è considerata una unione forte e affidabile. Ed è stata già decisa anche la data delle nozze, che si celebreranno a Palazzo Reale con il sindaco di Milano Giuseppe Sala. L'appuntamento è per il 19 gennaio 2018.

Per lo chef è stato un anno altalenante: ai "soliti" successi in televisione, cui siamo ormai abituati, e alle aperture del nuovo locale in Galleria (prossimamente) e del locale insieme a Lapo Elkann in piazzale Accursio, Cracco ha alternato la perdita di una delle due stelle Michelin (dovuta al fatto che il suo locale principale si trasferisce) e, forse, dell'ex convento dell'Annunciata ad Abbiategrasso.