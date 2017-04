Massa Carrara, si lancia col parapendio dal viadotto: vicentino denunciato

L'ha visto un automobilista di passaggio sulla A15 Parma-La Spezia che ha chiamato immediatamente la polstrada di Pontremoli: "Un uomo si è lanciato col parapendio", ha riferito agli agenti.

La polizia è arrivata in pochi minuti sul luogo e ha rintracciato un vicentino di 35anni che si stava allontanando con il casco, il paracadute e lo zaino. Poco prima il jumper si era lanciato dal viadotto Rio Verde alto 120 metri, proprio sopra all'autostrada.

Per questo il 35enne è stato condotto in caserma dove gli è stata sequestrata l'attrezzatura ed è stato denunciato per aver attentato alla sicurezza dei trasporti, avendo distratto gli automobilisti col rischio di provocare incidenti.