Mason Vicentino, 22enne si da fuoco in auto: ustionato gravemente

Drammatico gesto di un 22enne italiano, M.C., poco prima delle 22 di martedì sera in via Artigianato, in Comune di Mason Vicentino.

All'interno della sua auto il giovane ha bevuto benzina, se ne è cosparso il corpo e si è dato fuoco. Un passante l'ha estratto dalla macchina, coprendolo per spegnere le fiamme e limitare i danni. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza con medico, i vigili del fuoco e i carabinieri di Bassano del Grappa.

Il 22enne è stato portato all'ospedale bassanese, dove è stato sottoposto a lavanda gastrica per curarne l'intossicazione da benzina, quindi trasferito al centro grandi ustionati di Verona Borgo Trento vista la mancata disponibilità di posti a Padova.

Il giovane ha riportato ustioni sul 75% del corpo e di 2° e 3° grado sul 25% (compreso cuoio capelluto, volto, mani e braccia).

L'entità delle ustioni verrà rivalutata col passare delle ore, ma se non dovessero esserci peggioramenti, il 22enne, pur deturpato, dovrebbe farcela.