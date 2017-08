Mason Vicentino, a fuoco un grande capannone

Un grande capannone per allevamento di polli è andato a fuoco attorno alle 5 di mercoledì in via Colombare 23 in Comune di Mason Vicentino.

A chilometri di distanza sono state viste fiamme molto alte e un'enorme nube scura. Sul posto sono intervenute squadre di vigili del fuoco da Bassano, Vicenza, Schio e Thiene per un totale di 24 operatori e 9 automezzi.

Data l'estensione della struttura e dell'incendio, dopo oltre tre ore i pompieri erano ancora al lavoro sul sito della società agricola. Il capannone, lungo oltre cento metri, ospita all'interno decine di migliaia di capi.