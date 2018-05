Mason, ruba attrezzi nella notte a bordo di un trattore: denunciato

La Stazione Carabinieri di Nove ha denunciato in stato di libertà M.V. 38enne di Mason Vicentino al termine di un’attenta attività d’indagine avviata dopo quattro denunce arrivate in caserma all’inizio del mese di maggio. Un agricoltore di Schiavon e tre di Mason hanno riferito di aver subito il furto di vari attrezzi agricoli, motofalciatrici e motopompe, per un valore complessivo di oltre 5000 euro.

L'attività investigativa, partita dai sopralluoghi, sono approdate all’analisi di numerosi sistemi di videosorveglianza, che hanno mostrato la presenza di un mezzo agricolo allontanarsi ogni volta in orario notturno con il materiale rubato.

Parte degli attrezzi di cui era stato denunciato il furto sono stati velocemente rintracciati su un portale di compravendita tra privati e, da lì, i militari sono risaliti a M.V.. Nel corso della perquisizione domiciliare, i carabinieri non solo hanno trovato parte della refurtiva, ridipinta per renderla meno riconoscibile, ma anche un Teaser, per il possesso del quale non aveva l'autorizzazione.

L'uomo è stato denunciato furto aggravato continuato e detenzione illegale di arma e la refurtiva restituita ai proprietari.