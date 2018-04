Mason, assalita da un pit-bull mentre passeggia: pensionata ferita gravemente

Stava passeggiando tranquillamente con un'amica lungo via Colombara a Mason con al guinzaglio il suo cagnolino di piccola taglia quando improvvisamente è sbucato da un cancello aperto nei pressi di un campo nomadi un pit-bull che ha subito puntato la bestiola. La pensionata di 64anni, residente in paese, nel tentativo di salvare la sua bestiola si è messa di fronte all'animale inferocito che per tutta risposta l'ha attaccata.

Il fatto è successo ieri pomeriggio verso le 16:30 e ad avere la peggio è stata la pensionata che ha riportato una ferita profonda al polpaccio. L'altro cane, nel frattempo, è fuggito grazie all'intervento di alcuni passanti. La donna, sotto shock, è rimasta a terra sanguinante fino all'arrivo dell'ambulanza che l'ha trasportata d'urgenza al San Bassiano. Dopo una prima profilassi al pronto soccorso i medici hanno ritenuto che per la gravità della ferita - risultata molto profonda - fosse necessario il ricovero in ortopedia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per ricostruire l'accaduto e individuare il padrone del pit-bull lasciao libero per la valutazione di eventuali responsabilità.