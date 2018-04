Mason, arrestato topo di cantiere dopo un inseguimento

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa hanno tratto in arresto V.N, 44enne di Fabriano residente a Marostica.

Una pattuglia del pronto intervento dei Carabinieri di Bassano del Grappa ha notato movimenti sospetti nel transitare, intorno all’una di notte, nei pressi del cantiere gestito dal Consorzio SIS in Mason Vicentno, sulla SP111. I militari hanno quindi fatto ingresso nella zona, cominciando ad ispezionarla; l’attenzione dei militari è stata catturata dopo poco da una Fiat Multipla che, a velocità sostenuta, ha tentato di sfuggire alla pattuglia.

L’autovettura è stata bloccata con prontezza e quindi perquisita a fondo, rivelando numerosi attrezzi da lavoro ed una tanica in plastica vuota. Il successivo esame dell’area ha portato i carabinieri a rinvenire un’altra tanica dello stesso modello e colore, già posizionata sotto una macchina operatrice e collegata ad una pompetta per l’estrazione del gasolio.

Il quadro indiziario ha portato quindi all'arresto dell'uomo per tentato furto aggravato, quindi ad accompagnarlo nelle camere di sicurezza della caserma di Via Emiliani in attesa del rito direttissimo.