Marta4kids, Christian sta per tornare: -22, città in fermento

Il 2 aprile scorso, data che doveva essere quella della nascita del suo piccolo Leonardo, Christian Cappello, il compagno di Marta Lazzarin la mamma morta in sala parto all'ospedale San Bassiano il 29 dicembre 2015, un viaggio di quattromila chilometri a piedi per tutta l'Italia, promuovendo la onlus #Marta4kids per raccogliere fondi per i bambini malati di fibrosi cistica.

Un viaggio che volgerà al termine il 18 febbraio prossimo e, per l'occazione, la sua Bassano, si sta prearando per onorare al meglio la sua grande impresa che l'ha portato lungo lo Stivale sfidando qualsiasi condizione meteo. Ci sarerebbe già qualche indiscrezione sull'evento che dovrebbe svolgersi al PalaDue di Bassano ma ancora nulla di ufficiale.

Nel frattempo Christian si racconta attraverso i social e il suo Blogdiviaggi. Questo uno dei suoi ultimi racconti: "Ad ogni passo penso che nulla di ciò che sto facendo è invano, che la cura per i piccoli è vicina ed io sto cercando di fare del mio meglio. Una delle parti più importanti della mia vita è aiutare chi ne ha bisogno, sto spendendo al meglio il mio tempo anche se a volte non è per nulla facile".