Marta4kids, Christian in Veneto: "Ho il cuore colmo di emozioni"

A quasi un anno dalla sua partenza Christian Cappello, il compagno di Marta Lazzarin la mamma morta in sala parto all'ospedale San Bassiano il 29 dicembre 2015, è pronto a tornare nella sua Bassano.

Il "fine corsa" è previsto per il 18 febbraio intanto, attraverso Facebook, scrive: "Mancano meno di 100km a casa, ho il cuore colmo di emozioni e le scarpe consumate dalla strada, un incredibile viaggio, ogni tre giorni avrei materiale per scrivere un libro. Comunque sia, con il vento, pioggia o sole c'è sempre qualcuno che mi accompagna. Grazie a tutti voi, grazie per far parte di #marta4kids, grazie per essere entrati nel mio cuore".

Christian sta portando a termine il suo viaggio di quattromila chilometri a piedi per tutta l'Italia, promuovendo la onlus #Marta4kids per raccogliere fondi per i bambini malati di fibrosi cistica. Ha sfidato qualsiasi condizione meteo e da qualche giorno è in Veneto: prima ad Abano Terme (Padova) poi nella città del Santo quindi Dolo e Mirano, nel Veneziano. Da qui ripartirà per il rush finale che lo porterà nel territorio Vicentino.