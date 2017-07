Marostica, violentò la figlioletta per anni: arrestato 37enne

I carabinieri di Marostica hanno arrestato un 37enne residente nel bassanese che per oltre sei anni, avrebbe abusato sessualmente della figlia, ora quindicenne. Le manette sono scattate ai polsi dell'uomo venerdì



L'incubo per la ragazzina è cominciato quando aveva appena sette anni ed è andato avanti fino alla fine del 2015. Solamente nel maggio del 2016, a scuola, al termine di una lezione in classe sulla violenza di genere ed in particolare sugli abusi sessuali compiuti dai genitori nei confronti dei figli, un’insegnante ha notato la ragazzina alquanto turbata.



Una volta messa a suo agio, la minore ha iniziato a raccontare all’insegnante quanto costretta a subire negli anni dal genitore che da tempo si era separato dalla madre. Nei fine settimana, in occasione delle visite al padre nella sua nuova dimora, la ragazzina ha dovuto soddisfare le avances del genitore ovviamente durante l’assenza della sua nuova compagna.



Sono così scattati gli accertamenti ed attivati i servizi di assistenza e tutela nei confronti della minore. in parallelo le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Vicenza, hanno consentito di raccogliere prove congruenti che hanno portato all'emissione dell’ordinanza della misura cautelare in carcere da parte del gip del tribunale di vicenza a carico del 37enne. Il presunto padre-orco è ora rinchiuso nel carcere della città berica.