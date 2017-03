Marostica, va per erbette e bruscandoli: rischia la vita

Ore di angoscia per i familiari di un'89enne scomparsa lunedì dalla sua abitazione a Marostica. La donna si era allontanata per andare a raccogliere erbette in zona Marsan ma, al tramonto, non aveva ancora fatto ritorno.



E' scattato così l'allarme e sono state avviate le ricerche, Le operazioni sono state coordinate dall’unità di comando locale dei vigili del fuoco con la presenza degli operatori TAS (topografia applicata al soccorso) giunti da Verona e Padova, oltre la squadra di Bassano e Vicenza, i carabinieri, la polizia locale, il sindaco e l’apporto dei volontari, presenti con il nucleo cinofilo dell’associazione carabinieri, i componenti della protezione civile di Marostica e Schiavon, i radioamatori scacco matto.



La donna è stata rintracciata circa alle 2.40: Infreddolita e spaventata, aveva, per fortuna riportato solo lievi ferite.