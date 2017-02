Marostica, topo d'appartamento fugge su auto rubata: arrestato dopo inseguimento

Arrestato M.E. di anni 42, un albanese pluripregiudicato senza fissa dimora. Nei giorni scorsi varie segnalazioni dei cittadini ai carabinieri di Marostica hanno riportato la presenza di una Punto blu, risultata rubata nel Padovano la settimana precedente, in zone in cui venivano commessi e tentati furti in abitazione, ogni volta con particolari o dettagli diversi, specialmente a Marostica e Pove del Grappa.

Verso le ore 18.30 dell'8 febbraio l’auto rubata è stata intercettata su Corso della Ceramica: è scattato l'inseguimento, mentre numerose altre pattuglie dell’Arma di Bassano del Grappa convergevano sul punto per tagliare ogni possibilità di fuga ai malviventi a bordo.

Sentitisi braccati, i malviventi terminavano la loro corsa su un campo adiacente alla via Ravenne, abbandonavano l’auto oggetto di furto proseguendo la corsa a piedi. Gli agenti riuscivano a bloccare M.E., mentre i due complici riuscivano a fuggire protetti dalle scarse condizioni di luce.

Nell’autovettura è stato rinvenuto un flessibile, elemento che avvalora la concreta possibilità di una presenza sul territorio per la commissione di furti in abitazione. L'arresto è scattato per la ricettazione dell’autovettura rubata, mentre ulteriori indagini verranno svolte per stabilire il coinvolgimento nei furti. M.E. si trova ora in carcere a Vicenza.

I carabinieri della Compagnia di Bassano ribadiscono l’importanza delle segnalazioni dei cittadini: chiamare il 112 per ogni movimento, persona o autovettura sospetta aiuta a dare maggior precisione all’attività preventiva e repressiva.