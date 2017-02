Marostica, tenta di investire vigilessa e fugge

Non si è fermato all'alt e ha tentato di investire la vigilessa con la moto. Sfiorato il dramma a Marostica, dove è andato in scena anche un inseguimento alla caccia del motociclista in sella a un’Honda Chopper di colore viola che è riuscito però a fuggire. Ora rischia pesanti sanzioni e una denuncia penale. Lo riporta Il Giornale di Vicenza.

Alle 17 di martedì in via Colonnello Scremin l'agente Monica Disconzi per evitare di essere investita si è dovuta gettare a bordo strada. Con un collega è salita in auto e si è lanciata all’inseguimento del biker fuggito a folle velocità e in alcuni tratti anche contromano: all’altezza di Pianezze sulla Nuova Gasparona è poi riuscito a dileguarsi tra i cantieri della Pedemontana, ma dal numero di targa si è riusciti a risalire a un bolognese di 50 anni con diverse denunce alle spalle anche per reati contro il patrimonio.

La moto è risultata anche bloccata da un fermo amministrativo e senza assicurazione.