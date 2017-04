Marostica, taccheggiatrici provocano il caos: denunciate

Pomeriggio piuttosto movimentato per il negozio “Porto di Mare” di Marostica.



I carabinieri erano stati chiamati per rintracciare due taccheggiatrici, S.C., 44 anni, e I.C., 23, nomadi domiciliate a Verona, che si erano date alla fuga con circa 500 euro in vestiti, nonostante l'intervento del titolare. Per sfuggirgli, le due nonavevano esitato a minacciarlo ed a divincolarsi in maniera violenta e hanno addirittura cercato di bloccare alcune auto sulla strada per appropriarsene e garantirsi la fuga, fortunatamente senza esito.



Arrivati sul posto, i militari hanno raccolto le prime testimonianze ed informazioni e riuscivano a individuare le due donne, che sono state per il reato di rapina impropria. La refurtiva - oltre ai vesititi anche 4 temporizzatori per irrigazione asportati al “Leroy Merlin” di Vicenza - è stata restituita ai proprietari.