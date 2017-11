Marostica, sodalizio per lo spaccio: arrestati 41enne e 21enne vicentini

I Carabinieri della Stazione di Marostica hanno effettuato un blitz antidroga nel pomeriggio di mercoledì, al termine del quale sono stati tratti in arresto i marosticensi C.S. 41enne e G.B., 21enne.

L'operazione

Numerose segnalazioni dei cittadini parlavano di movimenti sospetti del primo nelle zone centrali di Marostica, e i militari della Stazione di Marostica realizzavano un dispositivo di osservazione per monitorare il soggetto. Nel primo pomeriggio l'uomo veniva notato dai carabinieri nell’atto di cedere dello stupefacente ad un maggiorenne, noto assuntore della zona.

L'operazione proseguiva quindi in due direzioni, una per continuare a seguire C.S. e l’altra per fermare il soggetto acquirente. Quest’ultimo veniva bloccato a bordo di una Ford Focus Dmax grigia in compagnia di altri due maggiorenni, un ragazzo ed una ragazza: dalla successiva perquisizione emergevano due dosi di marijuana per quasi 3 grammi complessivi; per tale motivo i tre venivano segnalati quali assuntori di stupefacenti alla Prefettura.

L'arrestato continuava intanto ad essere monitorato per poi essere bloccato davanti la propria abitazione; poiché la perquisizione personale aveva esito negativo i militari decidevano di precedere con quella domiciliare. In casa i militari trovavano il 21enne in possesso di quasi 50 grammi di marijuana, bilancino e bustine, oltre a 2000 euro in contanti provento dello spaccio. Due maggiorenni, sorpresi al momento del blitz, dichiaravano di aver appena acquistato da lui; verranno parimenti segnalati alla Prefettura.

Un bilancio finale quindi di due arresti (associati ai domiciliari in attesa del direttissimo), 5 segnalati quali assuntori alla Prefettura, 50 grammi di marijuana e 2000 euro sequestrati, per un blitz dei Carabinieri di Marostica a suggello delle positive segnalazioni dei Marosticensi.