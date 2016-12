Marostica, rustico in fiamme: i pompieri salvano abitazione

Alle ore 5.45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bernardi a Valle San Floriano di Marostica per l’incendio di un rustico adibito a deposito attrezzi agricoli e giardinaggio.



I pompieri di Bassano intervenuti con due automezzi sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando, l’estensione alla vicina abitazione. Le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai e la messa in sicurezza del luogo sono durate circa tre ore. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco.