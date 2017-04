Marostica, 26enne tenta il furto in discarica: arrestato

Dopo aver divelto una parte della rete metallica un 26enne del Burkina Faso si è introdotto all'interno dell'ecocentro di Marostica in via della Ceramica per rubare i materiali elettrici custoditi all’interno.

Il furto, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, è stato sventato dai carabinieri della compagnia di Bassano dopo che, verso le 22.30 è scattato l'allarme del sito. L'africano é stato arrestato per furto aggravato e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma dell'Arma.

Sottoposto a giudizio direttissimo giovedì mattina, il 26enne è stato condannato a 40 giorni di reclusione (sospensione condizionale della pena) e 200 euro di multa.