Marostica, moto investe 40enne durante la passeggiata: è gravissima

Un centauro 29enne in sella a una Kawasaki ha colpito in pieno una podista che stava partecipando a "La Caminada fin su Pradipaldo". Entrambi sono finiti in ospedale. Il secondo con un codice giallo, la donna con un rosso