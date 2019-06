Cade nel tentativo di allontanare una mucca: muore 59enne

Tragico incidente a Marostica martedì sera in via Caribollo. Un uomo di 59 anni, Dario Grando, è deceduto in seguito a delle ferite riportate in una caduta da un terrapieno della sua azienda agricola.

La vittima, un autotrasportatore che conduceva con la famiglia anche l’attività di allevatore di bovini, sarebbe caduto mentre stava cercando di allontanare una mucca che si stava grattando su un ulivo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Lusiana la staccionata sulla quale era appoggiato è crollata e lui è finito nel terreno della proprietà sottostante.

L’uomo è stato soccorso dalla moglie e successivamente dai medici del Suem ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. Il 59enne è deceduto poco dopo.