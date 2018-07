Marostica, laboratorio per produrre allucinogeni: arrestato 21enne

La Stazione Carabinieri di Marostica, nell’ambito di servizi dedicati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ha tratto in arresto il 21enne bassanese M.A., colpevole di detenzione e produzione di stupefacenti.

L'operazione

Nella serata di ieri martedì 10 luglio l’attenzione dei Carabinieri scaligeri è stata attirata da un’autovettura VW Golf con a bordo due ragazzi. Il passeggero, alla vista dei militari ha subito mostrato segni di nervosismo. I militari hanno quindi approfondito con una perquisizione personale che ha dato subito esito positivo, consentendo il ritrovamento di 5 “francobolli” di LSD (dietilammide dell’acido lisergico) e tre involucri contenenti un altro potente allucinogeno, la DMT (dimetiltriptammina).

Vista la particolarità dei potenti allucinogeni rinvenuti, i carabinieri hanno quindi proceduto ad un’immediata perquisizione domiciliare che ha rivelato una vera e propria “fucina” di produzione e detenzione di stupefacenti: quasi 600 “francobolli” di LSD per un valore di oltre 6000 euro al dettaglio, 10 grammi di DMT, 5 grammi di funghi allucinogeni, 12 grammi di hashish, 3 grammi di marijuana, sostanze per la sintesi ed il potenziamento del DMT, quali anadenanthrta peregrina, ruta siriana, caapi, chacruna, mimosa ostilis, verbasco e sali di epsom, oltre a vari acidi, solventi e materiale per il confezionamento.

Il 21enne è stato arrestato ed associato alla detenzione domiciliare in attesa del giudizio di convalida. Indagini in corso per stabilire la portata del consumo dei particolari stupefacenti nel territorio.