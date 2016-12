Marostica, la piccola Nicole non ce l'ha fatta: morta a 6 anni alla Vigilia

Michela Lorenzin, dopo aver annunciato la morte della figlioletta Nicole, ha dato appuntamento a tutti per martedì pomeriggio, alle 15, nella chiesa di Sant'Antonio Abate di Marostica, dove si svolgeranno i funerali della bimba di 6 anni, consumata da una gravissima malattia degenerativa.



La piccola è volata in cielo la sera della Vigilia di Natale, dopo che le sue condizioni si erano imprevvisamente aggravate. Mamma Michela e papà Igor hanno preferito non recarsi all'ospedale e stringere tra le braccia Nicole per le sue ultime ore nel calore delle mura domestiche. Qualsiasi terapia sarebbe stata inutile.



La vicenda era assurta sulle prime pagine quando, alcune settimane fa, i colleghi della Brenta Pcm di Molvena di mamma Michela si erano adoperati in una gara di solidarietà per assicurarale la possibiltà di avere un anno di ferie.