Marostica, incendio nella "Villa dei sogni": distrutta la taverna

Ultimo dell'anno disastroso per la "Villa dei sogni" in via IV Novembre a Marostica. Nel primo pomeriggio del 31 dicembre un incendio, scoppiato per cause ancora in corso di accertamento, ha devastato la taverna dell'abitazione, composta da quattro locali.

Le fiamme, divampate sulla struttura in legno, hanno completamente distrutto la taverna causando grossi danni. Sul posto sono intevenuti i vigili del fuoco di Bassano, con tre mezzi per arginare il rogo, e la polizia locale marosticense per gestire la viabilità durante le operazioni.