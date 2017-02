Marostica, incendio in abitazione: fiamme sul tetto

I vigili del fuoco di Bassano del Grappa sono impegnati dalle 14 di giovedì a spegnere un incendio che è divampato dalla canna fumaria di un camino di un'abitazione privata a Marostica, in via Canale. L'operazione, che all'inizio sembrava di ordinaria amministazione, si sta rilevando più complicata del previsto in quanto la struttura della casa, compreso il tetto, è completamente in legno e, a quanto sembra, sta ancora covando nelle intercapedini del soffitto.

Le fiamme rosse, anche se assicurano che non si tratta di un'emergenza, sono in azione da due ore nel tentativo di sedare le fiamme che stanno covando tra le travi e la matura rendendo l'intervento particolarmente difficile. Attualmente nessun pericolo per le abitazioni cirscostanti, mentre gli inquilini, che avevano acceso il camino per riscaldarsi, sono riusciti a uscire illesi dall'abitazione.