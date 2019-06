Incendio devasta un fienile: pompieri al lavoro dalla notte

Un devastante incendio è scoppiato verso la mezzanotte di giovedì in via Anconetta a Marostica. Le fiamme, divampate per cause ancora in corso di accertamento, hanno avvolto la tensostruttura nella quale erano stipate circa 300 rotoballe per un totale di oltre 1200 quintali di foraggio che nella mattinata di venerdì stavano ancora bruciando

I vigili del fuoco, intervenuti con squadre da Bassano e da Vicenza, sono al lavoro dalla mezzanotte per spegnere il rogo che ha distrutto anche un trattore.