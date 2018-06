Marostica, scassinano un magazzino: banda di 20enni nei guai

Continua l’intensificazione dei servizi preventivi e repressivi della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa e soprattutto continuano ad aumentare le segnalazioni tempestive e puntuali dei cittadini.

Alle 3, un abitante di Marostica chiama il “112” lamentando forti rumori - strani ed inusuali - provenire dalla zona di via Beato Lorenzin. L’operatore della Centrale invia immediatamente sul posto la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile in turno e quella della Stazione di Lusiana, scesa a valle per altri accertamenti.

Quando le gazzelle arrivano, individuando un terzetto di soggetti travisati che si allontanavano di gran fretta dalla porta del magazzino di un negozio di generi alimentari. Subito i tre vengono inseguiti e due sono subito braccati dai carabinieri, mentre il terzo guadagna la fuga per le vie adiacenti.

L'arresto