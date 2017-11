Marostica, esplosione chimica: rischio inquinamento

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15.30 presso l’azienda HB Fuller a Pianezze di Marostica per l’esplosione di un serbatoio esterno e successivo incendio a seguito di una miscelazione di due sostanze chimiche: nessuna persona è rimasta ferita.

La squadra aziendale è riuscita controllare l’incendio nell’attesa dell’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco arrivate da Bassano Vicenza e Cittadella con sei automezzi antincendio e ventuno operatori. Tutti gli operai ad eccezione della squadra di sicurezza interna sono stati evacuati. Le operazioni di soccorso coordinate dal comandante dei vigili del fuoco di Vicenza Mauro Luongo, sono valse alla messa in sicurezza degli impianti dell’azienda, che produce adesivi. Sono ora in corso le valutazioni per stabilire le cause dell’esplosione del serbatoio degli oltre 650 litri di miscela.

Sul posto l’arpav per il monitoraggio ambientale e i carabinieri. Le operazioni dei vigili del fuoco in serata erano tutt'ora in corso