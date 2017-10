Marostica, due setter nel dirupo: salvati dopo 4 ore

Luna e Sara sono i nomi dei due cani setter inglesi scivolati lungo un pendio quasi verticale per oltre trenta metri, con un salto finale di altri 5, salvati domenica mattina dai vigili fuoco in località Vallonara a Marostica.

Il salvataggio

La squadra SAF (speleo alpini fluviali) con operatori di Bassano e Vicenza è intervenuta intorno alle 10, dopo la richiesta di soccorso del proprietario, che ha riferito di avere visto scivolare i cani nel tardo pomeriggio di ieri, mentre era a fare una passeggiata con gli animali per la campagna. Gli operatori si sono calati lungo la parete, raggiungendo i due setter. Si è provveduto ad imbragare i cani uno per volta, che sono stati assicurati all’imbrago dell’operatore SAF, che assistito dalla superficie ha effettuato la risalita.

Dopo circa 4 ore di operazioni tutti e due i cani sono stati portati sani e salvi in superfice. Grande la gioia del padrone e dei vigili del fuoco. Un altro salvataggio era stato portato a buon fine dai pompieri nella giornata di sabato a Creazzo, con Toby un altro setter caduto in una gola del terreno per oltre 25 metri.