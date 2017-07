Intervento del Suem verso le 12:30 a Marostica per un incidente che ha visto coinvolto un motociclista 60enne.

L'uomo, mentre stava percorredo via Panica, è scivolato da solo sul manto stradale, rimanendo schiacciato dal proprio mezzo. Ricoverato in ospedale in codice giallo, gli è stata dianosticata la frattura di una gamba.