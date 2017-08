Marostica, epidemia di scabbia in casa di riposo

Sette ospiti in isolamento e tre dipendenti in malattia a causa della scabbia. L'epidemia - riporta il Giornale di Vicenza - si è diffusa nel pensionato "Casa Rubbi" in via della Resistenza a Marostica.

Questa malattia della pelle, si sa, è molto contagiosa e quindi la direzione della struttura si è affrettata ad avvertire i visitatori del possibile trasmissione.

Pare che l'origine dell'epidemia sia dovuta all'ingresso di un'anziana come ospite della casa di riposo circa un mese fa. La donna infatti mostrò sin da subito sintomi associabili alla scabbia.