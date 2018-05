Marostica, arrestati due pusher vicini di casa: gestivano giro dello spaccio tra i giovani

Abitano uno accanto all'altro: uno spacciava hashish, l'altro cocaina. I carabinieri di Marostica li hanno arrestati sabato nella loro abitazione di Massanzago in provincia di Padova. Si tratta del marocchino 29enne H.A. con un piccolo precedente di polizia ed il pugliese 62enne incensurato M.C.

L'INDAGINE

L'indagine sulla coppia di pusher è iniziata circa tre settimane fa con un'attività di monitoraggio da parte dei carabinieri scaligeri attraverso prolungati servizi di appostamento e pedinamento. Il lavoro dei militari ha portato all'individuazione di una potenziale fonte univoca di spaccio di molti giovani del territorio marosticense e non solo, con una decisa traccia che ha condotto gli investigatori dell’Arma nel padovano.

A confermare il sospetto si sono poi innestate numerose notizie informali fornite da alcuni ragazzi del territorio che si sono presentati autonomamente presso diverse stazioni della compagnia di Bassano del Grappa. I giovani hanno manifestato preoccupazione per alcuni coetanei che “forse stanno prendendo droghe”, “frequentano brutti giri”, “non sono più quelli di una volta perché secondo me fumano canne” . Sicuri di essere sulla pista giusta i militari hanno richiesto alla procura di Vicenza una perquisizione domiciliare a carico di H.A. , soggetto emerso quale fornitore di stupefacenti.

LA PERQUISIZIONE E L'ARRESTO

La perquisizione, eseguita sabato 19 con l’ausilio delle unità cinofile dell’Arma di Torreglia, ha rinvenuto a casa di H.A. oltre 50 grammi di cocaina pura e 1200 euro in contanti, oltre a materiale per taglio e confezionamento. I carabinieri di Marostica tuttavia, sicuri di dover trovare altro, hanno diretto la propria attenzione verso un vicino, M.C. , notato alle volte in compagnia del marocchino.

L’intuizione si è rivelata vincente visto che a casa dll'’uomo i militari hanno trovato oltre 2 kg e 100 grammi fra hashish in panetti ed in ovuli di resina pregiata. Il valore complessivo al dettaglio dello stupefacente supera i 30mila euro. I due soggetti, non essendo pregiudicati, sono stati associati agli arresti domiciliari a disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Padova Dr. Piccione.