Anziano in bici investito da un auto: grave in ospedale

Grave incidente a Marostica nella tarda mattinata di sabato. Un'automobile, verso le 11:30, ha investito un anziano del luogo che in sella alla sua bici stava andando da via Bezze in via Dalla Chiesa.

Lo schianto è avvenuto all'incrocio tra le due vie. Il ferito, un 70enne, ha subito un grave trauma cranico ed è stato trasportato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso con l'elisoccorso.