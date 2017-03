Marostica, 100 grammi di marijuana a casa: arrestato spacciatore

L’Arma già aveva messo gli occhi su C.S., 42enne di Marostica arrestato martedì per spaccio. L’uomo, pregiudicato per reati simili, è finito nel mirino dei carabinieri dopo una voce che circolava sul suo conto relativa al fatto che avesse ripreso l’attività di vendita di stupefacenti.

I successivi accertamenti dei militari e l’attivazione delle fonti informative hanno confermato i movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’indiziato, fino alla giornata di martedì quando un privato cittadino ha segnalato di averlo visto entrare ed uscire da un locale adibito a cantina/magazzino.

Nel primo accertamento i militari trovano 13 gr si marijuana in quel luogo. La scoperta induce poi i carabinieri a un blitz nell’abitazione dell’uomo e al ritrovamento, in un ripostiglio chiuso a chiave, di 100 gr di marijuana, un bilancino di precisione ed un coltello usato per il confezionamento dello stupefacente. Continuando la perquisizione i militari dell’Arma trovano anche 43 paia di guanti marca “Dainese”. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari e denunciato anche del reato di ricettazione.