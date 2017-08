Torri di Quartesolo, vasto incendio di sterpaglie vicino all'autostrada

Una colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza e soprattutto dall'autostrada A31, nelle vicinanze della quale si è sviluppato martedì pomeriggio verso le 14:30 un vasto incendio di sterpaglie.

Ancora da chiarire le cause del rogo che si è espanso in modo preoccupante in zona Marola, vicino a un maneggio, a pochi chilometri dall'uscita Vicenza Nord in direzione Vicenza Est. In azione ben quattro mezzi dei vigili del fuoco impegnati a contenere l'incendio.

(grazie al nostro lettore Johnny Zecchin per il video)

