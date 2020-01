Turista vicentina trovata morta in Marocco: giallo sulle cause

AGGIORNAMENTO

Secondo quanto riportato dal quotidiano online marocchino Rue 20, che pubblica la foto (con il viso oscurato) della ragazza stesa su una spiaggia, assieme a una foto della patente di guida, la vittima vicentina sarebbe Eva Valerio, nata a Thiene nel 1989.

Dalle prime informazioni sembra che la ragazza fosse ospite da un ragazzo marocchino che avrebbe denunciato ieri la sua scomparsa dopo aver avuto un battibecco con lei.

RAGAZZA TROVATA MORTA IN MAROCCO

Non si conoscono ancora le cause della morte di una turista vicentina il cui corpo è stato trovato nel sud del Marocco, sulla spiaggia di Boutalha - Dakhala. La notizia, come riferisce l'agenzia di stampa Agi, è stata data dai media marocchini.

La ragazza è stata identificata in E.V., e sarebbe originaria di Thiene. Da quanto si apprende risultava scomparsa da 24 ore e a denunciarne la scomparsa sarebbe stato un amico marocchino. Sul caso stanno indagando le autorità del luogo.

(in aggiornamento)