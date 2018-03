Romano d'Ezzelino: 63enne chiuso in bagno stroncato da malore

Un tonfo nel bagno e poi il silenzio. L'allarme è scattato subito in via Giacomo Zanella, a Romano d'Ezzelino: Mario Giollo, 63 anni, era chiuso in bagno e non dava più risposte.

La moglie ha immediatamente allertato il Suem 118 che è arrivato sul posto con i vigili del fuoco, affinchè sfondassero la porta. Purtroppo, nonostante i tentitativi di rianimazione, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.