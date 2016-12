Marijuana terapeutica: la farmacia Campedello di Vicenza è la prima in Italia

Dopo due anni di sperimentazione, sarà la farmacia Campedello, in viale Riviera Berica 165 a Vicenza, a ricevere i primi due flaconcini di marijuana terapeutica dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze.



Il progetto pilota era partito nel 2014, in collaborazione tra i ministeri della Salute e della Difesa e poi allargato al ministero delle Politiche agricole e dall'inizio del 2017 partrà la distribuzione su tutto il territorio nazionale.



Come riferito al Corriere della Sera dal dottore Luca Guizzon, contitolare della farmacia, si tratta di un importante passo avanti per i pazienti perchè il costo è inferiore rispetto ad altre terapie per le diverse patologie che possono essere alleviate dalla cannabis, Alla Campedello, in realtà, la vendita era iniziata già tre anni fa grazie a grossisti che si occupavano dell'intera procedura per l'importazione.