Irregolare si aggira per la piazza con uno scatolone: all'interno 3 chili di marijuana

I carabinieri della stazione di Altavilla Vicentina, nel pomeriggio di venerdì, hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di documento contraffatto, Feng Chen Ren, 29enne originario di Hong Kong, irregolare in Italia.

L’extracomunitario è stato notato dai militari mentre si aggirava a piedi in piazzale Roma, ad Altavilla Vicentina, portando con sé uno scatolone. Sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di tre sacchetti adeguatamente confezionati contenenti, complessivamente oltre 3 chili di marijuana, oltre ad un passaporto presumibilmente contraffatto, due telefoni cellulari e 190 euro in contanti.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato alla Casa circondariale di Vicenza a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per appurare la provenienza e l’eventuale destinazione dello stupefacente.